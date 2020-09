12 ruoli iconici interpretati da diverse attrici (Di giovedì 10 settembre 2020) Quando pensi a un ruolo famoso immagini solo e soltanto una celebrità, non è così? Nulla di più sbagliato! I ruoli più iconici sono stati interpretati nel corso dei decenni da svariati attori e attrici famosi. Ecco le migliori protagoniste interpretate da più di una donna di talento nel corso degli anni. Anna Karenina: Keira Knightley, Sophie Marceau, Vivian Leigh diverse sono state le attrici che hanno interpretato questo personaggio, tra cui Keira Knightley e Sophie Marceau. Entrambe hanno portato il loro top level sullo schermo, ma hanno interpretato il ruolo in modi completamente diversi. Quale preferisci tra tutte? Lisbeth Salander da Uomini che odiano le donne: Rooney Mara, Noomi Rapace Personalmente, Noomi ha fatto un lavoro ... Leggi su herbeauty.co

Miki_2313 : RT @MastercardEU: Siamo entusiasti di poter parlare con il vincitore del Premio Oscar #SamRockwell dei suoi ruoli iconici e della sua visio… - ronniehowlett3 : RT @MastercardIT: Siamo entusiasti di poter parlare con il vincitore del Premio Oscar #SamRockwell dei suoi ruoli iconici e della sua visio… - MastercardIT : Siamo entusiasti di poter parlare con il vincitore del Premio Oscar #SamRockwell dei suoi ruoli iconici e della sua… -

Ultime Notizie dalla rete : ruoli iconici

Brad Pitt ha 56 anni e una lunga carriera alle spalle, con una serie di ruoli iconici che hanno contribuito a fargli raggiungere lo status di star di Hollywood. Ora in base ai segni dello Zodiaco è po ...Continua il nostro viaggio nel mondo dei doppiaggi, stavolta in compagnia di Davide Garbolino: avevate notato che Ash Ketchum, Bugs Bunny e Frodo Baggins hanno la stessa voce? Gabrolino, come tanti, n ...