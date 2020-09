Willy, sciacallaggio della Morani: «Colpa della destra». FdI: «Vergognati e taci, sei pessima» (Di mercoledì 9 settembre 2020) A sinistra circolano sciacalli. E si gettano a capofitto sulla tragedia di Willy. Pessimi, trasformano la cieca violenza in un fatto politico per trarne un profitto elettorale. E lo fanno pur sapendo che il fattore politico è inesistente in quella drammatica vicenda . Una delle peggiori è stata Alessia Morani. Secondo lei, «l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro è il frutto avvelenato di tutto quell’odio che viene dalla destra. Il problema non sono solo i delinquenti che per 20 minuti hanno massacrato di botte Willy avendo cura di spegnere i lampioni. C’è quella destra italiana che da anni fa solo propaganda di odio nei confronti degli immigrati». Il caso Willy, la rabbia di Giorgia Meloni Parole ... Leggi su secoloditalia

bannataagain : @NicolaBellu @FannyStravato Ma non è vero. Però ci si fa un tweet... mah Non è sciacallaggio pure questo? Povero Willy - RenzoCianchetti : RT @vocedelpatriota: Colleferro: Delmastro (FdI), da Morani sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro - ricatti88 : RT @vocedelpatriota: Colleferro: Delmastro (FdI), da Morani sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro - Vito_Cipolla : RT @vocedelpatriota: Colleferro: Delmastro (FdI), da Morani sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro - SoniaLaVera : RT @vocedelpatriota: Colleferro: Delmastro (FdI), da Morani sciacallaggio politico sulla pelle del povero Willy Monteiro -

Ultime Notizie dalla rete : Willy sciacallaggio Meloni: "Ignobile sciacallaggio della sinistra" sull'omicidio di Willy Monteiro Sputnik Italia Il dolore di Rachele Mussolini per Willy: "Quei mostri vanno condannati senza pietà"

Rachele Mussolini esprime tutto il suo dolore per la morte di Willy Monteiro, pestato a morte a Colleferro. La consigliera comunale di Roma per FdI lo fa con un video su Facebook a cui aggiunge solo p ...

Politica. Manfredi Potenti: 'Da Rossi sciacallaggio inaccettabile, pensi all'alleato-picchiatore Grillo'

Colleferro: "Il post di ieri del presidente (grazie a Dio ancora per poco) della Regione Toscana Enrico Rossi è forse l'apice della vergogna toccato da un esponente politico. Il confronto politico è a ...

Rachele Mussolini esprime tutto il suo dolore per la morte di Willy Monteiro, pestato a morte a Colleferro. La consigliera comunale di Roma per FdI lo fa con un video su Facebook a cui aggiunge solo p ...Colleferro: "Il post di ieri del presidente (grazie a Dio ancora per poco) della Regione Toscana Enrico Rossi è forse l'apice della vergogna toccato da un esponente politico. Il confronto politico è a ...