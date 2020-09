Un puledro clonato per salvare il cavallo di Przewalski dall'estinzione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo scorso 6 agosto, negli Stati Uniti, è nato il primo esemplare clonato di cavallo di Przewalski , una specie equina selvatica originaria dell'Asia, da tempo sull'orlo dell'estinzione. La notizia è ... Leggi su quotidiano

CrisciGloria : Un puledro clonato per salvare il cavallo di Przewalski dall'estinzione - annamariamoscar : È nato il primo puledro clonato da un cavallo di Przewalski in via di estinzione, nel tentativo di salvare la specie - greenMe_it : È nato il primo puledro clonato da un cavallo di Przewalski in via di estinzione, nel tentativo di salvare la specie -

Ultime Notizie dalla rete : puledro clonato È nato il primo puledro clonato da un cavallo di Przewalski in via di estinzione, nel tentativo di salvar ... greenMe.it Un puledro clonato per salvare il cavallo di Przewalski dall'estinzione

Lo scorso 6 agosto, negli Stati Uniti, è nato il primo esemplare clonato di cavallo di Przewalski, una specie equina selvatica originaria dell'Asia, da tempo sull'orlo dell'estinzione. La notizia è st ...

Un puledro che arriva da lontano… nel tempo

Bologna, 8 settembre 2020 – È nato lo scorso agosto nella clinica di Timber Creek, negli States e solo recentemente la comunità scientifica ne ha dato comunicazione. Si tratta di un puledro geneticame ...

Lo scorso 6 agosto, negli Stati Uniti, è nato il primo esemplare clonato di cavallo di Przewalski, una specie equina selvatica originaria dell'Asia, da tempo sull'orlo dell'estinzione. La notizia è st ...Bologna, 8 settembre 2020 – È nato lo scorso agosto nella clinica di Timber Creek, negli States e solo recentemente la comunità scientifica ne ha dato comunicazione. Si tratta di un puledro geneticame ...