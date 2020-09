Tuttosport: Psg pronto a fare sul serio per Fabian Ruiz (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fabiàn Ruiz, è uno dei pezzi pregiati del Napoli considerato fino ad oggi incedibile. Ma da quando il presidente De Laurentiis ha chiarito che non esistono più gli intoccabili, ma tutti i calciatori del Napoli potranno essere venduti a patto di un’offerta ritenuta adeguata, qualcosa si è mosso anche per lui. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport infatti il Psg sarebbe pronto a fare sul serio dal moento che il centrocampista spagnolo è l’oggetto del desiderio di Leonardo. Al momento, però, il Napoli non valuterà – si legge – proposte inferiori ai 70 milioni L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: #Psg pronto a fare sul serio per #FabianRuiz Per il centrocampista spagnolo il Napoli però non valuter… - BelpassoAlberto : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - tuttonapoli : Tuttosport - Psg pronto a fare sul serio per Fabiàn, ADL ha già stabilito il prezzo - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Psg Mbappé positivo al Coronavirus: settimo caso nel Psg Tuttosport TUTTOSPORT - Psg su Fabian, De Laurentiis vuole 70 milioni. Il patron pensa al possibile sostituto!

Il Psg sembra fare sul serio per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare Napoli, ma per almeno 70 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ...

Calciomercato Milan – Pressing PSG per Bennacer: respinta altra offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe respinto una seconda offerta del PSG per Ismael Bennacer. La prima, arrivata qualche settimana fa, era di 30 mil ...

Il Psg sembra fare sul serio per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare Napoli, ma per almeno 70 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe respinto una seconda offerta del PSG per Ismael Bennacer. La prima, arrivata qualche settimana fa, era di 30 mil ...