Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica undicesima tappa: Ewan beffa Sagan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Caleb Ewan vince l’undicesima tappa del Tour de France 2020 di 167 km da Chatelaillon Plage a Poitiers, riuscendo a spuntarla in volata su Peter Sagan e Sam Bennett. Nei primi chilometri il Francese Mathieu Ladagnous prova ad allungare sul gruppo, riuscendo a centrare la fuga, anche in virtù della sua posizione di classifica che non impensierisce gli uomini di testa. Dopo una lunga azione, il plotone inizia a ricucire il gap e, a circa 50 km dalla conclusione, riprende il corridore della Groupama FDJ. In una giornata abbastanza tranquilla, a 29 km dal termine arriva una caduta che coinvolge quattro atleti, tra i quali c’è anche Ion Izaguirre, che riporta un brutto taglio all’altezza del sopracciglio: il ... Leggi su sportface

