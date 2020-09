Torino, membro positivo al Coronavirus: amichevoli annullate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Torino ha annunciato che un membro dello staff è risultato positivo al Coronavirus: la nota ufficiale del club «Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

È emerso un altro positivo nel Toro: si tratta di un membro dello staff. Annullate, di conseguenza, le amichevoli contro Primavera e Sampdoria in programma rispettivamente venerdì e sabato. Questa la ...

È emerso un altro positivo nel Toro: si tratta di un membro dello staff. Annullate, di conseguenza, le amichevoli contro Primavera e Sampdoria in programma rispettivamente venerdì e sabato. Questa la ...