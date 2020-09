The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione: la serie chiude (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante una conferenza stampa, la AMC ha annunciato che The Walking Dead terminerà ufficialmente con la stagione 11. The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione per la serie AMC basata sul celebre fumetto di Robert Kirkman: è quanto i produttori hanno affermato pochi minuti fa nel corso della conferenza stampa. La stagione 11 di The Walking Dead andrà in onda, salvo ritardi nelle riprese, a partire dall'autunno 2021 e terrà compagnia al fedelissimo pubblico di fan per ben 24 episodi. Al momento non è chiaro se la messa in onda dell'ultimo ciclo di episodi verrà suddivisa in tre o in due segmenti, e immaginiamo che dipenderà molto ... Leggi su movieplayer

