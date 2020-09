“Tenuti all’oscuro sul piano anti-covid, intervenga Mattarella”. La richiesta dei governatori di centrodestra (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – I governatori del centrodestra chiedono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di intervenire sulla vicenda del piano segreto di Palazzo Chigi per l’emergenza coronavirus, del quale le Regioni sono state volutamente tenute all’oscuro. “Signor Presidente, le notizie che si susseguono in questi giorni, dopo la desecretazione dei verbali del Cts, ci spingono a rivolgerci direttamente a Lei anche in virtù dell’imparzialità e dell’alto ruolo che ricopre come garante dell’unità e della dignità del Paese di fronte a tutti gli italiani e a tutela della nostra immagine in Europa e nel mondo”. Così, in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera e indirizzata al capo dello Stato, i presidenti di Regione del ... Leggi su ilprimatonazionale

