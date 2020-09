Strage di Erba, Marzouk rinviato a giudizio per diffamazione contro la famiglia Castagna (Di mercoledì 9 settembre 2020) Azouz Marzouk, che nella Strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna. I fratelli della sua ex moglie lo avevano denunciato a seguito di alcune interviste rilasciate dall’uomo tunisino a radio, tv e giornali in cui affermava con convinzione che i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva per la Strage, erano innocenti e di conoscere i veri colpevoli dell’omicidio. Nello specifico, aveva dichiarato al giornalista Pietro Di Marco per il24.it: “Indagate sulla famiglia, mio figlio conosceva l’assassino, basta leggersi le carte per capire che fosse qualcuno che voleva l’eredità ... Leggi su tpi

