Speranza | “Quarantena di 7 giorni? L’Oms conferma i 14 | ma valuteremo con Cts Con la riduzione lieve aumento del tasso di rischio”

"Ridurre il periodo di quarantena a 7 giorni? L'Oms ha riconfermato come valida quella a 14 giorni, ma c'è un dibattito in corso", così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa per la riapertura delle scuole. "L'opinione è che vada fatto un approfondimento", specifica il titolare del dicastero, sottolineando che la riduzione dei giorni "comporterebbe un aumento del tasso di rischio di una percentuale limitata". Per questo, ha spiegato, "faremo una valutazione con il Comitato tecnico scientifico". "Noi – ha concluso – ci inspiriamo al principio di prudenza".

