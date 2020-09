Roma, lite tra clochard si ‘anima’ troppo: 80enne colpisce in testa l’avversario con un’accetta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una lite per futili motivi, per contendersi gli spazi, stava per finire in tragedia. E’ successo questa notte a Roma in via di Colle Oppio. Intorno a a mezzanotte e mezza la discussione tra i due uomini, un 80enne Romano e un cittadino bulgaro di 46 anni, è salita di tono. Il più anziano ha preso un’accetta e con questa ha colpito l’avversario alla testa, utilizzando fortunatamente non la parte tagliente ma quella in legno. La violenza del colpo, però, ha provocato una profonda ferita alla nuca del 46enne, che ha iniziato a sanguinare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i della Compagnia Roma Centro. Il 46enne, che presentava una ferita lacero-contusa è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, dove gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Non solo non avrebbero picchiato Willy, ma neanche avrebbero visto chi lo ha fatto. Marco e Gabriele Bianchi, indagati per l’omicidio del giovane aiuto cuoco di Paliano, insieme a Francesco Belleggia ...

I video non ci sono. Determinare chi ha sferrato il colpo fatale a Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano morto dopo aver subito un brutale pestaggio a Colleferro, resta difficile. L'autopsia che ...

