Riparte Riverdale 4 su Premium Stories dal 9 settembre, la programmazione degli ultimi episodi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Torna in onda Riverdale 4 su Premium Stories, dopo una lunghissima pausa. La seconda metà della quarta stagione viene trasmessa da stasera, mercoledì 9 settembre, in prima serata sul canale (disponibile al 122 di Sky e al 462 del digitale terrestre). L’ultimo episodio in programmazione risale a maggio di quest’anno, prima che la serie venisse interrotta.In questa quarta stagione, Archie ha affrontato un grosso lutto in famiglia: suo padre Fred è morto in un incidente. Per onorare il personaggio e l’attore che l’ha interpretato (Luke Perry, morto a causa di un ictus lo scorso anno), Riverdale ha dedicato un episodio tributo che ha visto anche la partecipazione di Shannen Doherty, collega di Perry ai tempi di ... Leggi su optimagazine

Sembra che Lili Reinhart non sia molto entusiasta di tornare a lavoro sul set di Riverdale essendo costretta a restare in Canada, lontana dai suoi affetti più cari, per molto tempo. La pandemia come s ...

A settembre la nuova stagione di The Sinner e lo spin-off di Riverdale, Kate Keene. La nuova stagione televisiva riparte alla grande su Infinity. Diverse, per numero e genere, le Serie TV in prima vis ...

