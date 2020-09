Pescara: cinque pacchi bomba terrorizzano la città (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa mattina la città di Pescara si è svegliata circondata da cinque pacchi bomba, secondo IlPescara.it indirizzati a un magistrato Tanta paura questa mattina a Pescara: la città si è infatti risvegliata circondata da cinque pacchi bomba. Un primo ordigno rudimentale è stato rinvenuto (e fatto brillare) quando erano circa le 8.30 in via Regina Margherita, nel tratto che unisce Viale Muzii e Via De Amicis. L’allarme ha però riguardato Viale D’Annunzio, dove è stata transennata l’aria adiacente alla caserma dei Carabinieri, Viale Marconi e Via Rieti, nei pressi del distretto sanitario di base: la Asl di Pescara ha comunicato che la Polizia di Stato ... Leggi su zon

abruzzoweb : PESCARA: ALLARME PACCHI BOMBA IN CINQUE AREE DELLA CITTA’, EVACUATO DISTRETTO SANITARIO, MINACCE A MAGISTRATO… - sociofra : Pescara si risveglia con cinque pacchi bomba, paura in varie zone della città [FOTO] - EnzaMoscaritolo : Cinque allarmi pacchi bomba a #Pescara @andreafin8 - Malach_ite : A #Pescara città paralizzata da cinque pacchi bomba pare contro un Pm e distretti sanitari. Si annuncia un autunno… - StefanoFlajani : Pescara si risveglia con cinque pacchi bomba, paura in varie zone della città [FOTO] -