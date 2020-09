Parma, svelata la maglia 2020-2021: è in tessuto antivirale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ci sono due novità che balzano subito all’occhio nella nuova divisa del Parma per la stagione 2020-21 che è stata presentata oggi. La prima è la manica nera e la seconda il colletto. Il testimonial d’eccezione è la “bandiera” Simone Iacoponi, a Parma sin dalla Lega Pro. La manica nera, dal forte impatto combattivo, non … L'articolo Parma, svelata la maglia 2020-2021: è in tessuto antivirale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Dopo tanti mesi di attesa, ora si conoscono ufficialmente le date della stagione 2020/2021 del calcio dilettantistico emiliano-romagnolo: il CRER le ha svelate poco fa attraverso l’odierno comunicato ...

Da Goya a Giovan Battista Moroni: la Villa dei Capolavori rende omaggio al fondatore Luigi Magnani

Dal 12 settembre al 13 dicembre 2020, la Fondazione Magnani-Rocca, col titolo L’ultimo romantico, propone un ricchissimo omaggio espositivo al suo Fondatore, e lo fa nella dimora che Luigi Magnani tra ...

