Omicidio Willy, Padre Zanotelli: “Grazie alla predicazione d’odio di Meloni e Salvini” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Quello che è successo a Colleferro è un imbarbarimento della società ma è anche il frutto amaro – oltre che di 30 anni di televisione berlusconiana – soprattutto di tutta una ‘predicazione’ fatta da Salvini e dalla Meloni i quali hanno seminato odio in questo Paese. Salvini lo ha espresso anche politicamente questo odio, come ministro degli Interni”. Lo ha detto all’agenzia Dire, padre Alex Zanotelli. Leggi su dire

