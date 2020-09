Omicidio Willy, la decisione del gip: i fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere, Belleggia ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per l’Omicidio di Willy, il giovane di 21 anni pestato a morte a Colleferro solo perché avrebbe cercato di difendere un amico e di sedare una rissa, il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per Omicidio preterintenzionale in concorso per tutti e quattro i ragazzi accusati. Confermato il carcere per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 e 26 anni) e per Mario Pincarelli ( 22 anni). Arresti domiciliari per il 23enne Francesco Belleggia. Ricordiamo che c’è anche un quinto indagato, un ragazzo di Velletri che era alla guida del Suv quella tragica notte tra il 5 e il 6 settembre, che è stato denunciato a piede libero per Omicidio preterintenzionale. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

