Notturno, la recensione: nel cuore di tenebra di Gianfranco Rosi (Di mercoledì 9 settembre 2020) La recensione di Notturno, il nuovo film documentario di Gianfranco Rosi presentato in concorso a Venezia 77. Per iniziare la nostra recensione di Notturno, il nuovo documentario di Gianfranco Rosi presentato al Festival di Venezia 2020 in concorso e in uscita nelle sale italiane il 9 settembre, vogliamo provocare con una domanda: che cos'è un regista? Un dio che si cimenta in un atto di creazione pura o un artista che preferisce trovare la poesia nel mondo già esistente? Orson Welles avrebbe risposto che il regista dovrebbe avere come scopo principale la poesia e non la possibilità di sentirsi un demiurgo della realtà. Gianfranco Rosi, come per i suoi film precedenti, cerca di soddisfare ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Notturno, la recensione: nel cuore di tenebra di Gianfranco Rosi - infoitcultura : Notturno, la recensione: un'opera di poesia sul bordo dell'inferno - giorgioviali : 'Una Verità che non ha certo bisogno di Notturno per essere svelata e raccontata' #Notturno di Gianfranco Rosi (… - giorgioviali : 'Una visione (come sempre) superficiale del dolore dei protagonisti e del loro modo di vivere' #Notturno di Gianfra… - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: La bellezza salverà il mondo? Di certo, salva l'umano: Gianfranco Rosi ci crede, e in Medio Oriente canta la sopravviv… -