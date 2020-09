Marco Milano, la triste fine del comico di Mai dire Gol: dimenticato da tutti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Marco Milano è stato una celebrità per tutti gli anni ’90: a causa di una serie di vicissitudini oggi è caduto nel dimenticatoio. Probabilmente molti di voi a sentire il nome Marco Milano non avrete alcun input, ma se lo chiamassimo con il suo nome d’arte ‘Mandi Mandi‘, sicuramente vi ricorderete che si tratta di … Leggi su viagginews

Marco Milano è stato una celebrità per tutti gli anni ’90: a causa di una serie di vicissitudini oggi è caduto nel dimenticatoio. Probabilmente molti di voi a sentire il nome Marco Milano non avrete .... La sua storia ha purtroppo anche risvolti drammatici. Marco Milano è un comico, attore, intrattenitore ed anche cantante diventato famoso soprattutto per il suo ruolo di Mandi Mandi nell’epoca d’or ...