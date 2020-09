Maltempo: temporali in arrivo, allerta rossa in Sardegna (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA, 09 SET - temporali intensi e diffusi a partire dalle prime ore di domani in Sardegna. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile, che ha valutato allerta rossa per rischio idrogeologico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

GiaPettinelli : Maltempo: temporali in arrivo, allerta rossa in Sardegna - Cronaca - ANSA - zazoomblog : Maltempo: temporali in arrivo allerta rossa in Sardegna - #Maltempo: #temporali #arrivo #allerta - grillotalpa : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Arrivederci all'estate, arriva il maltempo: temporali e temperature giù di 5 gradi - iconanews : Maltempo: temporali in arrivo, allerta rossa in Sardegna - vivere_sardegna : Maltempo, diramata allerta rossa per la Sardegna: pioggia e temporali sull’Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo temporali Maltempo: temporali in arrivo, allerta rossa in Sardegna - Ultima Ora Agenzia ANSA Maltempo, diramata allerta rossa per la Sardegna: pioggia e temporali sull’Isola

Maltempo sull’Isola: la Protezione civile ha diramato un avviso di criticità di colore rosso per la possibilità di forti piogge e temporali in Sardegna. Occhi puntati soprattutto su Oristanese (Montev ...

Maltempo: in arrivo in Sardegna pioggia e temporali

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Temperature giù di almeno 5 gradi, piogge e temporali. Arriva una nuova ondata di maltempo in Sardegna e fino al weekend la situazione non migliorerà. Sul Tirreno centrale ...

Maltempo sull’Isola: la Protezione civile ha diramato un avviso di criticità di colore rosso per la possibilità di forti piogge e temporali in Sardegna. Occhi puntati soprattutto su Oristanese (Montev ...(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Temperature giù di almeno 5 gradi, piogge e temporali. Arriva una nuova ondata di maltempo in Sardegna e fino al weekend la situazione non migliorerà. Sul Tirreno centrale ...