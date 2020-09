LIVE – Frosinone-Roma, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la terribile notizia dell’infortunio di Nicolò Zaniolo, la Roma di Fonseca torna in campo e lo fa in occasione dell’amichevole precampionato contro il Frosinone allo Stadio Stirpe. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 9 settembre e la formazione giallorossa è pronta a mostrare i passi in avanti nella preparazione dopo la prima uscita stagionale contro la Sambenedettese a Trigoria. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI Roma: Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Cristante, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Under, Pellegrini, Mkhitaryan Frosinone: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’Elia; Ciano, Ardemagni AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

Ai microfoni di Sky, Alessandro Nesta ha parlato anche di Zaniolo, poco prima della partita: "Gli faccio un grande in bocca al lupo. Anche io mi sono operato dieci volte ma sono arrivato fino a 38 ann ...Monitor the results of the Frosinone vs AS Roma match through the live score, the link is available at the end of this article. Exciting Mkhiyaryan This match is predicted to prove the attacking ...