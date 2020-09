Lazio, Acerbi riabbraccia Inzaghi, ma vertice col club rimandato (Di mercoledì 9 settembre 2020) In attesa di chiarirsi con la società, tutto rinviato al vertice tra il d.s. Tare e il suo agente Pastorello, in programma nei prossimi giorni, Francesco Acerbi riabbraccia i compagni di squadra e il ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi

Sembra tornato il sereno tra il difensore Francesco Acerbi e la Lazio. Negli ultimi giorni aveva tenuto banco lo sfogo del giocatore che, in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto, non av ...Akpra Akpro ha convinto, Kiyine invece non del tutto. Dei due centrocampisti arrivati da Salerno, soltanto uno rimarrà con Inzaghi alla Lazio. Stando a quanto filtra dal quartier generale biancocelest ...