Koulibaly, i 70 milioni di oggi sono i 110 di ieri. Le follie non abitano più qui (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ha ragione chi sostiene che il tempo delle follie è finito. Almeno per ora. Il calciomercato deve alimentare sogni e fare felici i tifosi, ma a patto che non si voli talmente alto da mettere a serio rischio i bilanci di ogni club. L’effetto pandemia procurerà una perdita di quattro miliardi (sottolineiamo miliardi) per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Ora, è anche giusto che – dal suo punto di vista – il Napoli continui a chiedere 80 milioni e passa al Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly, ognuno può giocare al rialzo quanto ritiene. Anche perché non troppi anni fa il Napoli aveva davvero detto no a una proposta da 110 per KK. Ma non troppi anni fa il PSG era arrivato a offrire 60 milioni per Allan che – anche lui – è andato ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - AlfredoPedulla : #Koulibaly ha un accordo con il #ManchesterCity da 9 milioni a stagione più 3 di bonus - MassimoTera : @VanessaPanatta per quanto corcerne Koulibaly il capo del napoli vuole 70 - 75 milioni per cederlo solo le squadre… - sscalcionapoli1 : Giordano: 'A 70 milioni Koulibaly va ceduto' #calciomercato - Davide1926___ : @sscnapoli @victorosimhen9 Quando ti offrono 60 milioni per koulibaly -