Juventus in cerca di un attaccante: possibile scambio con l’Atletico (Di mercoledì 9 settembre 2020) cercasi attaccante per la Juventus. L'annuncio è chiarissimo: i bianconeri hanno bisogno di una prima punta esperta, da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L'idea principale è Luis Suarez, ma al momento non è ancora arrivato il via libera per il bomber uruguaiano in uscita dal Barcellona. Così si valutano altre soluzioni.caption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024" Suarez Messi (getty images)/captionRITORNOSecondo il portale spagnolo Don Balon, i campioni d'Italia potrebbero accordarsi con l'Atletico Madrid per uno scambio sorprendente. I Colchoneros accoglierebbero Douglas Costa, che lascerebbe i bianconeri dopo tre stagioni. Alla Juventus, invece, tornerebbe una vecchia conoscenza: si tratta di Alvaro Morata, che ha già giocato con i ... Leggi su itasportpress

