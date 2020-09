Insulti e spintoni ad un agente. La furia dei picchiatori di Willy (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Dardari L’agente aveva solo chiesto all’uomo di indossare la mascherina. Nessuno è intervenuto Tra i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro c'è anche Mario Pincarelli, 22 anni. Tre sono al momento dietro le sbarre, per loro è stata confermata la custodia cautelare in carcere, mentre al terzo sono stati dati i domiciliari. Tutti si sono dichiarati innocenti. Diversa però l'opinione di molti testimoni, e anche di coloro che hanno conosciuto il gruppo di amici negli anni passati. agente picchiato da Pincarelli Sandro Latini, 58enne agente della municipale di Artena, ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera, di essere stato picchiato da Mario Pincarelli. Solo per aver chiesto al ragazzo di indossare la mascherina durante un ... Leggi su ilgiornale

Salvo58820805 : @RadioSavana Ascoltate quella zecca rossa con il megafono dice la Polizia ci picchia e da calci ma è scemo verament… -

È una storia vecchia. La miccia dell'odio di Grillo nei confronti dei giornalisti affonda negli anni. La deflagrazione di due giorni fa, con l'aggressione al giornalista del programma di Paolo Del Deb ...

Grillo picchia un giornalista. "Mi ha aggredito in spiaggia"

Il solito siparietto stavolta si è concluso al pronto soccorso. Cinque giorni di prognosi per una brutta distorsione al ginocchio. Questo è il referto consegnato al cronista Francesco Selvi dai medici ...

