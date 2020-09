In Europa un decesso su otto è dovuto all’inquinamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) (foto: Jung Getty via Getty Images)In Europa ogni otto decessi uno è dovuto all’inquinamento. Queste sono le nuove stime impressionanti dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea in sigla) che mostra che il 13% di tutte le morti per qualsiasi causa è riconducibile proprio a questo fattore. Il report, pubblicato sulla pagina dell’Eea, rimarca che l’inquinamento atmosferico è la prima causa di malattia con 400mila morti premature all’anno, in Europa. E ricorda che proprio la sfortunata occasione della pandemia Covid-19 è uno degli esempi lampanti di come la salute umana sia legata a quella dell’ecosistema. Peggio la Romania, meglio la Svezia I ricercatori hanno stimato i numeri dei decessi da attribuire a cause ambientali. In coda alla classifica ... Leggi su wired

Quattrocentomila. È il numero di morti premature legate allo smog che ogni anno si registrano in Europa. Una cifra che sale a 630 mila (il 13% delle morti totali) se si consi ...

La relazione, che attinge ampiamente dai dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità sulle cause dei decessi e delle malattie, sottolinea in che modo la qualità de ...

