Il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati fanno sparire Maxime Znak (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà, È stato prelevato stamattina da Uomini mascherati. L'... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak - PonytaEle : RT @DonazzanElena: Ho voluto far conoscere a @magdicristiano la bellezza del nostro Santuario: Padre Gino, esperto di cultura teologica di… - DonazzanElena : Ho voluto far conoscere a @magdicristiano la bellezza del nostro Santuario: Padre Gino, esperto di cultura teologic… - fracaruc : RT @Luanastretti1: @Acidelius ?????? In questo caso non basteranno 100 Ave Maria e Padre nostro per l'assoluzione ???????? - Acidelius : RT @Luanastretti1: @Acidelius ?????? In questo caso non basteranno 100 Ave Maria e Padre nostro per l'assoluzione ???????? -