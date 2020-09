Il diritto di contare: stasera su Rai1 il film con Janelle Monáe e Mahershala Ali (Di mercoledì 9 settembre 2020) stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Il diritto di contare, il film diretto da Theodore Melfi nel 2016 e basato sulla vera storia della scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson. Il diritto di contare è il film, in onda stasera su Rai1 in prima serata, scelto dalla RAI per tenere compagnia al suo pubblico. Diretto nel 2016 da Theodore Melfi, e basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson. E' il 1961: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), genio della matematica, Dorothy Vaughn (Octavia Spencer), aspirante ingegnere e Mary Jackson (Mary Jackson), informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per ... Leggi su movieplayer

