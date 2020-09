Identificata e denunciata la donna che ha aggredito Salvini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pontassieve, Firenze,, 9 settembre 2020 - E' stata Identificata e sarà denunciata la donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve , per un comizio in vista ... Leggi su lanazione

siliano_g : RT @qn_lanazione: Identificata e denunciata la donna che ha aggredito @matteosalvinimi a Pontassieve #Firenze - qn_lanazione : Identificata e denunciata la donna che ha aggredito @matteosalvinimi a Pontassieve #Firenze - cristianoredd : @Massimi37634824 @ArtemiosMilani Questa delinquente va identificata e denunciata e con lei i suoi compari ignoranti… -

È stata identificata e sarà denunciata la donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio in vista delle elezioni regional ...È successo durante l’appuntamento elettorale a Pontassieve per la campagna per le regionali in Toscana. Matteo Salvini aggredito da una giovane donna di circa 20 anni, che gli avrebbe anche strappato ...