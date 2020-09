Grecia, incendio divampa al campo profughi di Moria: migliaia di migranti in fuga (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diversi incendi sono divampati nel campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo (Grecia), che è stato parzialmente evacuato, ma migliaia di migranti sarebbero fuggiti. Alcuni incendi, sviluppatisi in più punti, hanno provocato diversi danni al campo di Moria, il principale centro per migranti della Grecia ed il più grande in Europa, sito sull’isola di Lesbo. … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

