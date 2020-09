Giulini ammette: “Di Francesco vorrebbe trattenere Nainggolan al Cagliari” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Cagliari di Eusebio Di Francesco inizia a muovere i primi passi. La squadra sarda è reduce da una stagione dai due volti: esaltante nella prima parte e deludente nella seconda frazione. Con il nuovo tecnico, il presidente Tommaso Giulini spera di poter puntare in alto.caption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja Nainggolan Cagliari (Getty images)/captionCAPITOLO NainggolanTuttavia non sarà semplice accontentare tutte le richieste dell'allenatore. Lo ha ammesso lo stesso Giulini ai microfoni di Sportmediaset: "Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è tornare a lavorare con Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte. Decide l'Inter. Vedremo, tutti lo rivogliamo ma sicuramente non possiamo ... Leggi su itasportpress

