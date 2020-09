Franco Carraro attacca la Juve: “I suoi scudetti sono 36, il club ha fatto un film tutto suo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex presidente della FIGC Franco Carraro ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della vicenda legata agli scudetti della Juventus, attaccando il club bianconero: “Gli scudetti della Juventus sono 36, punto e basta. La Juve è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo – ha detto – Non ci sono solo le sentenze ma anche una decisione del tribunale. La federazione e la Juve hanno fatto una transazione e hanno diminuito la pena della Juventus perché la Juventus ha accettato quella pena e non ha fatto ricorso al ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Carraro contro Agnelli: 'Gli scudetti sono 36, la Juve s'è fatta un film tutto suo! Le hanno diminuito la pena per.… - GiuSette7 : Franco Carraro, 1 novembre 2017: - mario_carraro : RT @janavel7: Un paio di cose che non capisco: 1- che sia ancora capo della Polizia Franco Gabrielli, l'uomo che, tra l'altro, permette a S… - franco_volpi61 : RT @MinisteroDifesa: Il #3settembre 1982 venne ucciso a Palermo il Generale Carlo Alberto #DallaChiesa, già Vice Comandante Generale dell'A… - franco_volpi61 : RT @guerini_lorenzo: Un puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale. Per tutti noi e per le future generazioni. Trentotto… -