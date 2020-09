Esclusiva: Ranocchia-Genoa, c’è il via libera Inter. Summit con l’agente (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Ranocchia, come già anticipato, è un obiettivo concreto del Genoa per la difesa. La strategia sarebbe quella di prendere anche Juan Jesus dalla Roma, un doppio colpo di esperienza per il reparto arretrato. Ma, intanto, precedenza a Ranocchia: ieri c’è stato il via libera dell’Inter, ora il Genoa lavora per trovare un accordo con l’agente. E per il difensore si tratterebbe di un ritorno in rossoblù. Foto: Twitter personale Ranocchia L'articolo Esclusiva: Ranocchia-Genoa, c’è il via libera Inter. Summit con l’agente proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo circa 10 anni tra prestiti ed esperienza a Milano con la maglia dell'Inter, Andrea Ranocchia è pronto a far ritorno al Genoa. Il processo di sfoltimento della rosa in casa Inter inizia a prendere ...

