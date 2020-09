Dormio, il dispositivo in grado di manipolare i sogni, sviluppato dal Mit (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si chiama Dormio ed è una sorta di guanto in grado di manipolare il contenuto dei sogni, attraverso dei messaggi audio. Gli sviluppatori sono i ricercatori dell’Università americana Mit. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Consciousness and Cognition. Dormio, lo studio Dormio ha la forma di un guanto al quale sono attaccati dei sensori. L’obiettivo dei ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technology) era creare un dispositivo per l’incubazione mirata dei sogni. A capo dell’esperimento c’è il neuroscienziato Adam Haar Horowitz. Lo studio è stato condotto su 49 volontari. Questi si sono tutti addormentati indossando ... Leggi su notizieora

