Diletta Leotta sensuale in vestaglia: il cambio d'abito è magico – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diletta Leotta fa una "magia" nella sua ultima storia di Instagram: cambio d'abito in un batter d'occhio, dalla vestaglia al vestito Diletta Leotta sorprende sempre i suoi follower (che sono più di settemila) e con l'ultima storia su Instagram fa anche sorridere per una "magia". Un collage ben fatto che crea un gioco di prestigio con il caffè. La giornalista è in cucina, seduta, con ancora la vestaglia bianca addosso. La gamba è accavallata ed è ben in evidenza. Come il decollete che balza subito agli occhi di chi la ammira. Ha gli occhiali neri e i capelli raccolti. Insomma è in versione di chi si è da poco svegliata. Si appresta a bere il suo caffè, ...

