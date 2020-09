Corte Costituzionale, Mattarella nomina Navarretta (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, considerato che il prossimo 13 settembre avrà termine il mandato della professoressa Marta Cartabia, con decreto in data odierna, ha nominato ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, giudice della Corte Costituzionale la professoressa Emanuela Navarretta, ordinaria di Diritto privato all’Università di Pisa. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe Conte. Della nomina del nuovo giudice costituzionale è stata data comunicazione alle presidenze del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale.RETTRICE SANT’ANNA PISA: “ONORATA PER NOMINA EX ALLIEVA” Leggi su dire

