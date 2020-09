Coronavirus, caso di contagio alla materna: è un bimbo con sintomi. Quarantena per sette amichetti (Di mercoledì 9 settembre 2020) C’è già il primo bimbo positivo al Covid-19. Avrebbe dei sintomi (tosse e febbre), compatibili con il Coronavirus. A cinque giorni dalla ripresa ufficiale delle elezioni in 13 regioni, un alunno di una scuola materna di Piacenza è risultato positivo al tampone. Piacenza, positivo al Covid bimbo della materna Si tratta del secondo caso dopo … L'articolo Coronavirus, caso di contagio alla materna: è un bimbo con sintomi. Quarantena per sette amichetti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

