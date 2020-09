Calciomercato, Sforzini ad un passo dal Campobasso: l’ex Palermo firma oggi con il club molisano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quattordici presenze e cinque reti messe a segno nell'ambito di un campionato trionfale conclusosi con la promozione d'ufficio in Serie C.L'esperienza di Ferdinando Sforzini con il Palermo di proprietà di Hera Hora è stata certamente ricca di soddisfazioni. Qualche fastidioso incidente di percorso, come l'infortunio che lo ha tenuto lontano un paio di mesi dal terreno di gioco. Ogni qualvolta è stato chiamato in causa, l'ex Pescara e Grosseto ha sempre risposto presente, fornendo un contributo decisivo in termini di gol, carisma ed esperienza. Il calciatore ha atteso a lungo di comprendere che tipo di piega, potesse prendere il suo futuro, sperando magari in una chiamata da parte del binomio dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini che gli riaprisse le porte del "Barbera" al fine di tornare protagonista in maglia rosanero ... Leggi su mediagol

