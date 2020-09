Calciomercato Juventus, scambio alla pari: pista inedita dall’Inter (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nonostante il Calciomercato sia iniziato solo da poco più di una settimana, non mancano già i colpi di scena e le folli indiscrezioni. Questa volta la protagonista è la Juventus di Fabio Paratici, alla ricerca di un attaccante, con molte piste aperte da Suarez a Morata. A causa della difficoltà nel cedere i suoi giocatori e, di conseguenza, di creare le giuste plusvalenze da poter reinvestire sul mercato, il club bianconero si trova costretto a valutare anche la formula degli scambi per fermare gli investimenti e dare un po’ di respiro alle proprie casse ma facendo comunque arrivare qualche rinforzo agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo: proprio per questo l’ultima idea arriverebbe, a sorpresa, dall’Inter dell’ex bianconero Beppe Marotta. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

