Benevento | ufficiali i rinnovi di Gori e Maggio

Il Benevento ha annunciato in serata di aver raggiunto l'intesa per il rinnovo di contratto con il portiere Piergraziano Gori e il capitano Christian Maggio. Il primo, autentica bandiera del club, ha collezionato quattro promozioni e 161 presenze in giallorosso. Per Maggio invece sarà la terza stagione nel Sannio. Fino a questo momento il terzino ha collezionato 55 presenze e 5 reti. Entrambi hanno siglato un accordo che li legherà al Benevento per un altro anno, fino al 30 giugno 2021.

Torrenapoli1 : Quindi UFFICIALI - #Kolarov all'#Inter 1m5M (+500.mila bonus) - #Bonaventura alla #Fiorentina (visite) - #Dabo al… - Torrenapoli1 : UFFICIALI #Caprari in prestito oneroso al #Benevento per 1,3 M - L'#Eibar prende in prestito il centrocmpista centr… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Lapadula dal #Lece al #Benevento per 4 MILIONI - L'#AtleticoMadrid cede in prestito al #Besiktas il di… - taras706ac : BOCCIA E SANTARPIA UFFICIALI Aniello Boccia, terzino dx(02), e Antonio Santarpia, jolly offensivo(00), ufficializz… -

