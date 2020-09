Xbox Series S ha un problema SSD? 512 GB potrebbero iniziare a stare stretti tra giochi come COD: Warzone (Di martedì 8 settembre 2020) Xbox Series S è stata finalmente svelata ufficialmente da Microsoft nella giornata di oggi. Sappiamo che la sorella minore di Series X avrà un prezzo di 299 Euro (salvo sorprese) e che sarà lanciata a novembre.Oltre a questo, un leak ha svelato alcuni dettagli tecnici della console e sembra che Xbox Series S sarà dotata di un SSD da 512 GB. Proprio le dimensioni "ridotte" dell'SSD sono state prese di mira dall'ironia dell'analista Daniel Ahmad.come saprete, ormai alcuni giochi superano i 100 GB di spazio e tra i titoli più pesanti troviamo COD: Warzone. Prendendo come riferimento il battle royale di Activision e Modern Warfare, Ahmad ha fornito una tagliente battuta, ... Leggi su eurogamer

