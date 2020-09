Westinghouse And ENUSA Continue Expansion Of EnCore® Fuel Program With First Insertion At European Utility (Di martedì 8 settembre 2020) Today, Westinghouse technology is the basis for approximately one-half of the world's operating nuclear plants. For more information, please visit www.Westinghousenuclear.com U.S. Contact: Sarah ... Leggi su cataniaoggi

Ultime Notizie dalla rete : Westinghouse And L’avvincente guerra Edison-Westinghouse che illuminò il mondo L'Arena Westinghouse And ENUSA Continue Expansion Of EnCore® Fuel Program With First Insertion At European Utility

ORSAY, France, Sept. 8, 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company and ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) announced today the installation of EnCore Fuel at Engie Electrabel's Doel Unit 4 nucl ...

Un nuovo poster del film su Tesla, con Ethan Hawke

È stato pubblicato un nuovo poster di Tesla, biopic in uscita che parlerà del celebre inventore, interpretato da Ethan Hawke Brillante e visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una battaglia tu ...

ORSAY, France, Sept. 8, 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company and ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) announced today the installation of EnCore Fuel at Engie Electrabel's Doel Unit 4 nucl ...È stato pubblicato un nuovo poster di Tesla, biopic in uscita che parlerà del celebre inventore, interpretato da Ethan Hawke Brillante e visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una battaglia tu ...