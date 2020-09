Vaccino anti-Covid iniettato a sei persone a Verona. Una volontaria: 'Preoccupata, ma fiducia nella scienza' (Di martedì 8 settembre 2020) Continua il percorso del Vaccino italiano anti-Covid : è iniziata oggi all'ospedale di Verona la sperimentazione con l'inoculazione sui primi sei volontari di diverse fasce di età, da uno studente ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - LaStampa : A Verona iniziata la sperimentazione sul vaccino anti-Covid - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - cafifal : RT @fanpage: Vaccino anti #Covid19, al via la sperimentazione su 6 volontari in Veneto - andvaccaro : Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto. A novembre 10 milioni di dosi - La notizia a insaputa dei ricercatori -… -