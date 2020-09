Una Vita, 8 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi (Di martedì 8 settembre 2020) Una Vita, 8 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 8 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. In soffitta si respira aria di festa: Servante ha costretto Jacinto, rubandogli una preziosa medaglietta, a partecipare con lui ad un importante torneo di biglie. Il portinaio avrebbe riavuto la sua medaglietta, solo se avesse accettato di fare squadra insieme a lui. Accettando la richiesta di Servante i due hanno preso parte al torneo e hanno anche vinto, per la gioia di tutti. Tra i signori invece c’è ancora molta tensione. Antonito, Ramon, Carmen e Lolita hanno fatto di tutto ... Leggi su zon

lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - EleonoraEvi : Una grandissima vittoria per #Snowden paladino della #trasparenza e della #libertà che sette anni fa mise a repenta… - matteosalvinimi : Una nuova piccola pugliese, 5 mesi! Meraviglia! ?? Buona vita Sharon, a te e alla tua mamma. - ELENAGORINI2 : RT @LilianaArmato: Un essere umano. Una persona, un figlio. Una vita spezzata che avrebbe potuto e dovuto realizzare tutti i sogni. Ma c'… - _artume : Il mio sogno è sempre stato quello di studiare fuori e solo perchè non ho una buona situazione economica non posso… -