Ufficiale: Pro Sesto dal Pisa arrivano Livieri e Maffei (Di martedì 8 settembre 2020) Il Pisa con una nota apparsa sui propri canali, ha ufficializzato la partenza di Alessandro Livieri (portiere) e Claudio Maffei (attaccante). Entrambi i giocatori si sono accasati a titolo temporaneo alla Pro Sesto, neopromossa in Serie C. Foto: Logo Pro Sesto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ProSesto : Doppio colpo per la Pro! Alessandro Livieri e Claudio Maffei arrivano in prestito dal Pisa. Benvenuti! Ecco il co… - m_bufalino : Calciomercato Pisa. Ufficiale: Maffei e Livieri in prestito alla Pro Sesto - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Sesto, tesserati Alessandro Livieri e Claudio Maffei - PisaSC : ?? UFFICIALE ?? Alessandro Livieri alla Pro Sesto - PisaSC : ?? UFFICIALE ?? Claudio Maffei alla Pro Sesto -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pro Ufficiale: Pro Sesto dal Pisa arrivano Livieri e Maffei alfredopedulla.com L'Acn Siena presenta lo staff ed i giocatori convocati per il raduno

L’Acn Siena 1904 ha annunciato oggi ufficialmente in conferenza stampa Alberto Gilardino in qualità di nuovo allenatore della prima squadra. L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 ...

Calciomercato Siena, UFFICIALE il nuovo tecnico | È un ex campione del mondo

Sarà Alberto Gilardino a guidare il Siena per la prossima stagione: la società toscana ripartirà dal campionato di Serie D con l’ambizione di ottenere subito la promozione in Serie C. L’ex campione de ...

L’Acn Siena 1904 ha annunciato oggi ufficialmente in conferenza stampa Alberto Gilardino in qualità di nuovo allenatore della prima squadra. L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 ...Sarà Alberto Gilardino a guidare il Siena per la prossima stagione: la società toscana ripartirà dal campionato di Serie D con l’ambizione di ottenere subito la promozione in Serie C. L’ex campione de ...