Troppo silenzio su qualità pedagogica e contenuti didattici a scuola (Di martedì 8 settembre 2020) Da molte settimane si sta sviluppando nel Paese un dibattito intenso sulla ripartenza delle scuole. Una discussione spesso strumentale. La scuola è diventata terreno di scontro politico, svilita a mezzo di mera contrapposizione.C’è chi spera nel fallimento della ripartenza per buttare giù il governo. Eppure, parliamo della più importante infrastruttura educativa e sociale del Paese, di uno straordinario e indispensabile bene comune, della leva di sviluppo del nostro futuro. Insomma, la scuola avrebbe meritato ben altro dibattito pubblico e una maggiore coesione e condivisione in vista del raggiungimento dell’obiettivo della ripartenza.È del tutto evidente che il tema delle riaperture non sia semplice e non riguardi solo il nostro Paese; le chiusure hanno coinvolto quasi 1,6 miliardi di studenti in ... Leggi su huffingtonpost

