Tamponi sbagliati da Lampedusa. Marsilio: “Scovati 5 immigrati positivi tra i negativi” (Di martedì 8 settembre 2020) Ma come vengono eseguiti i Tamponi agli immigrati che sbarcano sulle nostre coste? Se lo chiede Marco Marsilio che su Facebook denuncia il pasticciaccio dei migranti provenienti da Lampedusa e ospitati in Abruzzo. Marsilio: immigrati positivi con certificato negativo “L’attenzione massima che la Regione Abruzzo sta dedicando alla tutela della salute – spiega il governatore di Fratelli d’Italia – ha portato a effettuare i Tamponi ai 42 migranti arrivati da Lampedusa. E alloggiati all’Hotel Continental di Vasto. Nonostante fossero in possesso di un ‘tampone negativo’ effettuato alla partenza”. Esito? “Il risultato emerso – continua Marsilio – ha ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Tamponi sbagliati da Lampedusa. Marsilio: “Scovati 5 immigrati positivi tra i negativi” - sadecesen_2016 : Ah, e quindi le scuole potrebbero chiudere per i tamponi sono sbagliati?? Dopo 6 mesi ancora in queste condizioni. - terrarealtime : TERRA REAL TIME 3: Coronavirus, tamponi sbagliati nei test cinesi BGI... - MrGioppino : RT @ingscostanzo: I #negaziosti sono quelli che hanno dubbi sulla gestione #COVID?19 sull'affabilità dei tamponi? Perugia calcio trovati p… - juanne78 : RT @ingscostanzo: I #negaziosti sono quelli che hanno dubbi sulla gestione #COVID?19 sull'affabilità dei tamponi? Perugia calcio trovati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi sbagliati Coronavirus, tamponi sbagliati nei test cinesi BGI Genomics: migliaia di falsi positivi QuiFinanza Diano Marina, crisi idrica: autobotte in piazza e turisti inferociti in coda

Diano Marina. Un’autobotte capace di 14mila litri staziona dalle 20.30 in piazza del Comune per la distribuzione dell’acqua nella Città degli aranci, rimasto all’asciutto come tutto il Golfo a causa ...

Bologna, secondo tampone negativo per Mihajlovic: domani torna in campo

“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Do ...

Diano Marina. Un’autobotte capace di 14mila litri staziona dalle 20.30 in piazza del Comune per la distribuzione dell’acqua nella Città degli aranci, rimasto all’asciutto come tutto il Golfo a causa ...“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Do ...