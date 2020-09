Supercoppa A1 2020, Venezia-Trieste 79-62: cronaca e tabellino (Di martedì 8 settembre 2020) L’Umana Reyer Venezia ha sconfitto l’Allianz Pallacanestro Trieste con il risultato di 79-62 (21-15; 15-17; 24-14; 19-16), al termine di una sfida intensa e caratterizzata da un ritmo agonistico elevato. Il team veneto ha impressionato per costanza, ben figurando anche nel corso della quarta giornata della Supercoppa di Serie A1 2020 e mostrando tutto il proprio valore. Inizio straripante di Venezia, nel segno di un Mitchell Watt assoluto MVP del match: reazione presente ma velleitaria di Trieste e sfida progressivamente indirizzata verso una sconfitta inevitabile. I 22 punti del già citato Watt e l’apporto straordinario di Julyan Stone (13 punti) hanno vanificato il valore delle giocate del tandem Juan Fernandez-Davide Alviti (24 punti ... Leggi su sportface

zazoomblog : Supercoppa A1 2020 Trevisto-Trento 91-67: cronaca e tabellino - #Supercoppa #Trevisto-Trento #91-67:… - treviso_basket : RT @Eurosport_IT: La quarta giornata della Eurosport Supercoppa 2020 prosegue con il girone C: successi per @treviso_basket e @REYER1872, c… - Eurosport_IT : La quarta giornata della Eurosport Supercoppa 2020 prosegue con il girone C: successi per @treviso_basket e… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Trieste 51-40 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Trieste #51-40 #Supercoppa - C6Graziella : RT @TottusinPari: SASSARI AD UN PASSO DALLA “FINAL FOUR” DELLA SUPERCOPPA ITALIANA: BATTUTA BRINDISI IN UNA SFIDA COMBATTUTA PER 91-89 http… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa 2020 LBA - Eurosport Supercoppa 2020, la programmazione televisiva dal 11 al 14 settembre Pianetabasket.com Supercoppa CJ Taranto, ora cambia tutto

Cambia tutto o quasi e c’è anche una gara in anticipo di sabato, al Palafiom. Questo l’esito della comuni­cazione della Lega Nazionale Pallacanestro che ha ufficializ­zato il calendario delle gare di ...

UFFICIALE - Cagliari, arriva Zappa: il comunicato

Rinforzo sulla fascia per il Cagliari. Il club sardo ha infatti annunciato in queste ore l'arrivo di Gabriele Zappa, che arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un ...

Cambia tutto o quasi e c’è anche una gara in anticipo di sabato, al Palafiom. Questo l’esito della comuni­cazione della Lega Nazionale Pallacanestro che ha ufficializ­zato il calendario delle gare di ...Rinforzo sulla fascia per il Cagliari. Il club sardo ha infatti annunciato in queste ore l'arrivo di Gabriele Zappa, che arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un ...