Strage studentesse Erasmus in Spagna, processo per autista bus (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. – (Adnkronos) – La magistratura spagnola ha deciso di aprire un procedimento nei confronti dell’autista che guidava il pullman coinvolto nell’ne. A distanza di 4 anni dalla tragedia e dopo tre richieste di archiviazione e altrettante opposizioni da parte dei familiari delle vittime, i giudici spagnoli hanno rinviato a giudizio l’autista del bus, Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni. I giudici hanno respinto alcuni ricorsi della difesa del conducente, presentati contro il rinvio a giudizio deciso dalla Corte di appello di Tarragona nel novembre 2019. I giudici hanno pertanto disposto il processo. Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole ai familiari delle vittime, la prima udienza dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

