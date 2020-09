Serie B, domani a Pisa la compilazione del calendario (Di martedì 8 settembre 2020) domani a Pisa si svolgerà la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B Nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre 2020, si terrà a Pisa la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B. Come riporta l’Ansa, la stagione comincerà il 26 settembre, con l’opening day venerdì 25, si chiuderà il 7 maggio e prevede incontri nel periodo natalizio: il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio e il giorno di Pasquetta, il 5 aprile. «Siamo sempre di più ‘il Campionato degli italiani’ e lo possiamo dire non solo per la distribuzione territoriale assolutamente uniforme in tutto il Paese ma perché rappresentiamo il cuore delle ... Leggi su calcionews24

