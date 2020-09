Scuola: arriva a Milano il primo depuratore d’aria con filtro anti coronavirus (Di martedì 8 settembre 2020) Bambini fragili e rientro a Scuola: come proteggerli? sfoglia la gallery Potrebbe essere la soluzione di molte delle preoccupazioni in fatto di contagio da coronavirus in scuole, ospedali, mezzi pubblici, uffici, studi medici, cinema: è stato presentato oggi il filtro depuratore in grado di abbattere la presenza del covid 19 in un ambiente chiuso in soli 30 minuti. Realizzato con nanotecnologie dalla start up Nanohub, a partire da oggi verrà utilizzato già all’Istituto Schiaparelli Gramsci di Milano. Come ... Leggi su iodonna

